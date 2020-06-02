Минфин может увеличить выпуск ОФЗ для борьбы с последствиями пандемии Covid-19

Министерство финансов России в связи с необходимостью финансирования мероприятий, направленных на борьбу с последствиями пандемии коронавируса Covid-19, может увеличить объем выпуска рыночных облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом говорится в сообщении Минфина.

Как отмечается, в настоящее время Минфин активно изучает вопрос увеличения объемов эмиссии "классических" рыночных ОФЗ, размещаемых на еженедельных аукционах Минфина, основными участниками которых являются банки, инвестиционные фонды и управляющие компании.

"В отличие от облигаций для населения, ОФЗ являются основным инструментом государственных внутренних заимствований, позволяющим привлекать триллионы рублей ежегодно в целях финансирования потребностей государственного бюджета РФ", - подчеркивают в министерстве.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 6,3 млн, из них более 376 тыс человек скончались. В России выявлено 423 186 случаев заражения Covid-19.