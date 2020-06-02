Макгрегор показал, как ест пчел (ВИДЕО)

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор показал, как он есть пчел. Видео опубликовано на странице бойца в соцсети Instagram.

В ролике Макгрегор открывает банку с сушеными насекомыми, а затем демонстративно ест их.

Напомним, на турнире UFC 229 в октябре 2018 года состоялся бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Победу одержал российский боец. 31-летний Конор неоднократно заявлял, что желает провести реванш, однако Хабиб всякий раз отвечал, что в таком поединке не будет спортивного интереса.