Вывозной рейс из Еревана приземлился в Минеральных Водах

Более 100 граждан России вернулись сегодня на родину рейсом авиакомпании Armenia Ереван - Минеральные Воды. Об этом проинформировал в посольстве России в Армении.

Сообщается, что после получения информации о готовящемся вывозном рейсе для армянских граждан по маршруту Ереван - Минеральные Воды - Ереван посольство проработало возможность использования данного перелета для возвращения россиян на родину.

"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также Оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 2 июня авиарейсом Ереван - Минеральные Воды домой смогли вернуться еще 109 россиян", - цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что все прошло в штатном режиме с соблюдением всех рекомендованных комендатурой Армении мер безопасности. В настоящее время работа по организации возвращения россиян домой продолжается в повседневном режиме.