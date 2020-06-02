Туркестан облачится в белый мрамор

Фасады многоквартирных жилых домов в Туркестане будут облицованы белым мрамором. Об этом говорится в поручении акима Туркестанской Умирзака Шукеева.

"Фасады облицуют светлым травертином и белым мрамором", - информирует пресс-служба акима.

Ранее Шукеев проинспектировал качество строительства жилья и поручил ответственной подрядной организации ускорить темпы работ. "Сейчас не время останавливаться, надо понимать всю глубину ответственности. Если вам необходима какая-то помощь, можете сообщать мне напрямую", - цитирует Шукеева Sputnik Казахстан.