Порядка 80% предприятий Москвы начинают работать в штатном режиме

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе онлайн-саммита мэров городов мира "Вместе мы выстоим. Города против COVID-19" мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что примерно 80% предприятий, организаций и учреждений столицы начинают работать в штатном режиме.

"Действительно, Москва с каждой неделей все больше и больше "раскрывается", все больше и больше предприятий начинают работать в нормальном режиме. Торговля продовольственными товарами, торговля непродовольственными товарами, стройка, все промпредприятия. По большому счету, сегодня уже 80% экономики Москвы начинает функционировать в нормальном штатном режиме", - цитирует ТАСС мэра Москвы.

Также Сергей Собянин подчеркнул, что людям необходимо научиться жить в новых условиях угрозы, которая встала "непосредственно перед всеми". Поэтому в настоящее время ответственное поведение работодателей и санитарные требования к созданию рабочих мест особенно важны.

"Сегодня в Москве и в России в целом разрабатывается около трех вакцин, очень перспективных. В городе <…> после клинических испытаний выходят тоже достаточно эффективные вакцины. Так что, я надеюсь, что осенью Москва получит первые партии вакцины, что будет основой безопасности, эффективной борьбы с коронавирусом. Но до тех пор все равно придется обеспечивать специальный режим самосохранения граждан, аккуратного введения хозяйства работающих предприятий, транспорта для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь в городе", - заключил глава города.