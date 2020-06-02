Cобянин рассказал, когда в Москве будет безопасно от COVID-19

Основой эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа стане получение вакцины от COVID-19. Первые партии лекарства планируется получить осенью, заявил в ходе онлайн-саммита мэров городов мира "Вместе мы выстоим. Города против COVID-19" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я надеюсь, что осенью Москва получит первые партии вакцины, что будет основой безопасности, эффективной борьбы с коронавирусом", - сказал он, отметив, что до тех пор все равно придется обеспечивать специальный режим самосохранения граждан, аккуратного введения хозяйства работающих предприятий, транспорта для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь в городе, передает РИА Новости.

Кроме того, градоначальник отметил, что в штатном режиме начали осуществлять свою деятельность около 80% организаций. "По большому счету, сегодня уже 80% экономики Москвы начинает функционировать в нормальном штатном режиме", - сказал он.