ЛУЧШЕДОМА » Новости

Женщина погибла под колесами лихача в Грузии

Женщина погибла под колесами лихача в Грузии

Автомобиль сбил женщину средних лет на улице Петридзе в городе Озургети. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте аварии.

Водитель автомобиля сбежал с места происшествия. Детали ДТП предстоит установить местным сотрудникам дорожной полиции. По факту МВД Грузии возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека", передает Sputnik Грузия.

340 просмотров




Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!