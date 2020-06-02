Женщина погибла под колесами лихача в Грузии

Автомобиль сбил женщину средних лет на улице Петридзе в городе Озургети. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте аварии.

Водитель автомобиля сбежал с места происшествия. Детали ДТП предстоит установить местным сотрудникам дорожной полиции. По факту МВД Грузии возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека", передает Sputnik Грузия.