Спортивный арбитражный суд рассмотрит спор WADA и РУСАДА в ноябре

Спортивный арбитражный суд рассмотрит (CAS) спор по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 2-5 ноября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте CAS.

CAS должен был рассмотреть спор не раньше конца апреля, однако из-за пандемии коронавируса Covid-19 отказался от проведения любых очных слушаний до 1 мая.

Напомним, 9 декабря 2019 года исполком WADA единогласно принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. Также организация лишила российских спортсменов права в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях под своим флагом, а также запретила проводить крупные международные турниры в России. РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA, дело было передано в CAS.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 6,3 млн, из них более 376 тыс человек скончались.