Спортивный арбитражный суд рассмотрит спор WADA и РУСАДА в ноябре
Спортивный арбитражный суд рассмотрит (CAS) спор по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 2-5 ноября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте CAS.
CAS должен был рассмотреть спор не раньше конца апреля, однако из-за пандемии коронавируса Covid-19 отказался от проведения любых очных слушаний до 1 мая.
Напомним, 9 декабря 2019 года исполком WADA единогласно принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. Также организация лишила российских спортсменов права в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях под своим флагом, а также запретила проводить крупные международные турниры в России. РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA, дело было передано в CAS.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 6,3 млн, из них более 376 тыс человек скончались.
Вестник Кавказа
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