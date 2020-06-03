В Туркменистане, отрицающем COVID-19, продолжаются праздники

Сегодня в Туркменистане праздник – международный День велосипеда, его отметят не только массовым велопробегом, но и массовыми гуляниями. Накануне в стране праздновали День туркменского ковра. Между тем, многим в стране не до плясок. Из-за экономического кризиса, пандемии COVID-19 многие жители страны лишились работы и соответственно доходов. Больных все больше, хотя официально, в Туркменистане так и не зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусом.

Туркменистан стал инициатором учрежденного в 2018 году международного Дня велосипеда. По этому случаю Международный союз велосипедистов объявил о решении наградить туркменского лидера Гурбангулы Бердымухамедова сертификатом признательности. В 2018 году Туркменистан во главе с президентом вошел в Книгу рекордов Гиннеса за "самый массовый урок велосипедного спорта". А в 2019 году - за самый продолжительный коллективный парад по одной линии под девизом "Туркменистан – Родина процветания".

Велоспорт в Туркменистане пропагандируется на государственном уровне. Даже День здоровья, который отмечается в стране 8 апреля, отметили велосипедным маршем, в котором приняли участие более 7 тысяч велосипедистов. К массовым акциям привлекают государственных служащих, студентов и учащихся средних школ. Население принуждают к денежным взносам на приобретение велосипедов и спортивной одежды, сообщило Радио "Азатлык" (туркменская служба Радио "Свобода").

При этом на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о необходимости соблюдения санитарного дистанцирования туркменские власти отвечают, что в стране коронавируса нет, одновременно получая немалую помощь от международных организаций на предотвращение COVID-19. 1 июня Ашхабад получил от правительства США через Агентство по международному развитию (USAID) дополнительные 500 тысяч долларов для улучшения информирования о рисках и усилий по профилактике инфекций и борьбе с ними, говорится в сообщении посольства США в Ашхабаде.

Посольство напоминает, что "Туркменистан не сообщал о каких-либо подтвержденных случаях COVID-19 в пределах своих границ, но принял меры по предотвращению распространения COVID-19 и подготовке к возможным подтвержденным случаям в будущем". USAID будет поддерживать кампании по информированию детей, семей, а также беременных и кормящих матерей о гигиене и важности мытья рук для предотвращения COVID-19 и острых респираторных инфекций.

Справедливости ради стоит отметить, что власти Туркменистана еще в начале февраля перекрыли границы, в первую очередь с Ираном, затем уже со всеми соседними странами. Ашхабад перестал принимать авиарейсы, эти функции были перенесены в Туркменабад – город на востоке страны. Все прибывающие подвергались необходимой, с точки зрения властей, проверке, предусматривавшей при необходимости 14- или 28-дневный карантин. И без того непростые правила въезда в страну были ужесточены еще больше. По косвенным данным, в Туркменистан не было допущено несколько тысяч человек. Попутно СМИ начали информирование населения о мерах безопасности, которые носили характер рекомендаций гигиенического характера. При этом ношение медицинских масок пресекалось – людей, надевших защитную маску, полиция штрафовала "за нарушение общественного порядка". Власти аргументировали эти действия "пресечением паники среди населения".

С конца февраля на административных границах областей были организованы пункты термоскрининга: если у кого-то выявлялась повышенная температура, его отправляли по маршруту: пункт изоляции – карантин – инфекционная клиника. "На протяжении всего этого времени власти отрицают даже гипотетическую возможность проникновения коронавируса в Туркменистан. В СМИ даже исчез термин "коронавирус", но вместе с тем усилились меры санитарной обработки помещений и общественного пространства, в том числе городского транспорта.

Ни о какой пропаганде дистанцирования и прочих мер речи нет. Торговые центры, кинотеатры, стадионы, общественный транспорт с большой скученностью пассажиров продолжают функционировать в обычном режиме. Более того, власти в приказном порядке провели несколько общенациональных массовых мероприятий. А 9 Мая в Ашхабаде впервые за многие годы прошел военный парад.

"При этом были введены ограничения на вещание иностранных телеканалов, преимущественно турецких, которые рассказывали о развитии пандемии в Турции. Это вызвало определенную напряженность в обществе, так как свыше полутора миллионов граждан Туркменистана на момент закрытия границ находились в Турции (по другим данным – 2 млн 200 тыс.).

"Политика властей построена на отрицании эпидемии. Это приняло характер государственной доктрины и стало абсолютным императивом во внешней и внутренней политике. Даже представители международных агентств, включая агентства ООН, фактически в статусе заложников вынуждены констатировать, что, "по данным, предоставленным правительством", заболеваний COVID-19 в Туркменистане нет. Одной из причин такой линии властей может быть то, что эпидемия коронавируса зацепила страну еще в середине января: основная часть населения переболела, и общество имеет устойчивый коллективный иммунитет. Именно на тот период пришелся всплеск смертности из-за пневмонии. Но и тогда по традиции не назывались ни количество смертей, ни настоящие причины", - сказал "Вестнику Кавказа" туркменский эксперт Сердар Айтаков.

Последствием пандемии, несмотря на ее отрицание, стало падение цен на энергоносители, что нанесло существенный урон экономике страны, которая и так с 2016 года пребывает в кризисе. Повальная безработица, дефицит продовольствия негативно отражаются на благополучии большинства граждан Туркменистана. Ситуация усугубляется еще и тем, что население двух крупнейших регионов страны испытывает последствия разрушительного урагана конца апреля-начала мая, который оставил тысячи семей без жилья, электричества, продуктов питания, чистой воды. Было много погибших, в том числе с детей. Однако власти страны факт произошедшего стихийного бедствия и его последствий не признавали до тех пор, пока люди не вышли на площадь. Это была первая акция недовольства со дня независимости Туркменистана. Основным вызовом для властей остается нарастающая бедность подавляющей части населения.