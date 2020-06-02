В борьбе с COVID-19 Москва использовала половину созданных медицинских мощностей

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе онлайн-саммита мэров городов мира "Вместе мы выстоим. Города против COVID-19" сообщил, что развернутые в столице медицинские мощности для борьбы с коронавирусом были использованы лишь на 50%.

"В результате те мощности, которые мы создали в Москве, на 50% были не задействованы. Сложилась ситуация, в которой мы миновали самый плохой сценарий развития событий <...> Благодаря достаточно жестким принятым санитарным мерам нам удалось почти на месяц отсрочить пиковые значения заболеваний по сравнению со многими городами. Нам это дало огромную возможность изучить опыт и проблемы, вызовы, с которыми столкнулись европейские, китайские, американские города, от Уханя до Нью-Йорка", - цитирует ТАСС Собянина.

"Мы посмотрели, как была организована медицинская система, какие санитарные ограничительные меры были приняты, что было эффективно и менее эффективно, сделали соответствующие выводы. В Москве была сформирована крупнейшая в мире госпитальная система, состоящая из почти 40 тыс. постоянных и временных коечных мест, которая обеспечила стопроцентную доступность всех горожан для оказания стационарной помощи. Более того, была создана амбулаторная сеть из 40 "ковидных" центров, полностью оснащенных современной лучевой техникой и технологиями для диагностики COVID", - рассказал глава города.

Также Сергей Собянин сообщил, что в Москве была создана эффективная система тестирования, позволяющая в течение одного дня делать 58 тысяч ПЦР-тестов и ИФА-диагностик. Был сформирован клинический комитет ведущих специалистов страны и столицы, чтобы определить необходимые методики лечения, налажены амбулаторное и стационарное сопровождения всех зараженных COVID-19, а также групп риска, которые находились рядом с ними. По словам мэра, все эти меры позволило сгладить волну пандемии коронавируса, не допустить пиковых значений и авральной работы медицинской системы Москвы.