Жителям Махачкалы запретили купаться на пляжах

На пляжах Махачкалы ввели запрет на купание. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Дагестана.

В зонах рекреации Махачкалы ("Городской пляж", "Березка", "Прибой", "Джами", "Загородный", "Черные камни") обнаружено превышение уровня бактериального загрязнения.

Купание в такой воде может привести к вспышке кишечных инфекционных заболеваний. Причиной загрязнения является сброс канализации в море, пишет "Регион Online".