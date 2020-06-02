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Жителям Махачкалы запретили купаться на пляжах

Жителям Махачкалы запретили купаться на пляжах

На пляжах Махачкалы ввели запрет на купание. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Дагестана.

В зонах рекреации Махачкалы ("Городской пляж", "Березка", "Прибой", "Джами", "Загородный", "Черные камни") обнаружено превышение уровня бактериального загрязнения.

Купание в такой воде может привести к вспышке кишечных инфекционных заболеваний. Причиной загрязнения является сброс канализации в море, пишет "Регион Online".

 

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Вестник Кавказа

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