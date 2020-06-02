В Батуми ограбили кафедральный собор

Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы в Батуми ограбили этой ночью.

По данным местных СМИ, злоумышленники ночью перелезли через забор и пробрались в церковь. Ими были похищены деньги из ящика для пожертвований. Точная сумма не называется.

Кроме того, добычей воров стали церковные украшения – предназначенные для продажи кресты и браслеты.

Полиции о краже сообщил дежуривший в храме алтарник. По статье "кража" возбуждено уголовное дело, передает Sputnik Грузия.