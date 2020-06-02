С 1 июля в Москве начнут отключать горячую воду 

В Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) сообщили, что сезонные отключения горячей воды в столице начнутся 1 июля. Жители города могут узнать о сроках летнего отключения горячей воды в конкретном доме на сайте "МОЭК Онлайн" и портале столичной мэрии.

"Для того чтобы узнать дату и сроки работ в доме, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке. Если пользователь не может найти свой адрес с помощью информационного сервиса на сайте МОЭК – это означает, что горячее водоснабжение и отопление данного дома осуществляет другая организация", - приводит ТАСС слова пресс-службы компании.

Отключение горячего водоснабжения в жилых домах необходимо для профилактических работ на сетях и оборудовании системы теплоснабжения Москвы.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции и самоизоляции горожан график летней ремонтной кампании, обычно начинавшейся в конце мая, был скорректирован.

МОЭК - единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.