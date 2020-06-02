В Роспотребнадзоре предложили ограничить посещение пациентов в медучреждениях

В рекомендациях Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий в целях предотвращения распространения COVID-19 при восстановлении профильной деятельности медицинских организаций предлагается ограничить посещение пациентов в медучреждениях до улучшения эпидемиологической ситуации.

"Введение по решению администрации медицинской организации ограничений по допуску на территорию и в помещения медицинской организации посетителей, не имеющих отношения к получению или оказанию медицинской помощи, до стабилизации эпидемиологической ситуации", - говорится в рекомендациях, передает ТАСС.