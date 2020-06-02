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В Крыму открылся Ботанический сад

В Крыму открылся Ботанический сад

Ботанический сад Крымского федерального университета после двухмесячного карантина вернулся к работе, информирует пресс-служба университета.

Сообщается, что на территории сада уже распустились ирисы и пионы, в скором времени расцветет розарий. "Руководство сада просит бережно относиться к растениям и приглашает всех в Ботанический сад КФУ!", сообщили в университете.  

В учебном заведении отметили, что время пандемии пришлось на пору засухи, поэтому в течение всего карантина сотрудники продолжали работать по гибкому графику.

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Вестник Кавказа

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