В Крыму открылся Ботанический сад

Ботанический сад Крымского федерального университета после двухмесячного карантина вернулся к работе, информирует пресс-служба университета.

Сообщается, что на территории сада уже распустились ирисы и пионы, в скором времени расцветет розарий. "Руководство сада просит бережно относиться к растениям и приглашает всех в Ботанический сад КФУ!", сообщили в университете.

В учебном заведении отметили, что время пандемии пришлось на пору засухи, поэтому в течение всего карантина сотрудники продолжали работать по гибкому графику.