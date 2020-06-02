Минздрав РФ назвал симптомы коронавируса у детей

Министерство здравоохранения России сообщило о том, что коронавирус нового типа у детей до трех лет проходит в легкой форме, симптомы при которой непродолжительны

Сообщается, что у детей симптомами COVID-19 являются заложенность носа, боль в горле, температура до 38°C, также возможна диарея и боль в животе. В сообщении ведомства также отмечается, что поводом для обращения к врачу являются температура выше 38,5°C и кашель.

Согласно последним данным, в России выявлен 423 741 случай COVID-19, в том числе 5 037 летальных исходов. Всего выздоровели 186 985 человек.