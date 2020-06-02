Стало известно, от чего будет зависеть обязательность вакцинации от коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, будет ли вакцинация населения от коронавируса происходить по желанию или в обязательном порядке. Она сообщила, что внесение возможных вакцин от COVID-19 в обязательный календарь прививок будет зависеть от дальнейшего изучения инфекции.

"Это решение будет зависеть от дальнейших знаний о вирусе, общего иммунитета населения, который будет постепенно расти", - приводит ТАСС слова Вуйнович, которые она озвучила в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

"Существуют различные стратегии, но, скорее всего, упор нужен на защиту лиц, наиболее подверженных заражению на рабочих местах, к примеру врачей, и тех, кто подвергается наибольшему риску серьезного или смертельного течения заболевания. Это должны решать национальные власти. Пока еще данных недостаточно, нам нужно сначала понять, будет ли успешно разработана вакцина, а затем увидеть рекомендации, которые будут разработаны", - рассказала представитель ВОЗ.

Также она обратила внимание на необходимость солидарности в обществе: новые случаи инфицирования все равно будут появляться, в связи с этим следует "обходиться без обвинений, стигмы и дискриминации". Предприятия и бизнес могут стать значимыми проводниками перемен, если будут вкладываться "в охрану здоровья и безопасность труда своих работников, одновременно обеспечивая как можно большую гарантию доходов". Учиться на собственном опыте и использовать то, чему мы научились, - это поможет создать новую, лучшую реальность после кризиса", - заключила Мелита Вуйнович.