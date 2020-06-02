Синоптики пообещали настоящее лето москвичам до конца недели

В четверг, 4 июня, температура воздуха в Москве поднимется до +20 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Согласно прогнозу синоптиков, в этот день также ожидаются небольшие грозы.

В Гидрометцентре также отметили, что осадки следует воспринимать как первый признак летнего тепла, которое придет уже в конце недели. Так, уже в субботу воздух прогреется до +22-24 градусов, а в воскресенье - до +23-25.