В СКФО вышел первый сборник комиксов по старинным народным легендам

В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) вышел в свет первый сборник комиксов по старинным народным легендам Северного Кавказа, сообщила куратор проекта в округе Анна Лаленко.

"На Северном Кавказе на грант Росмолодежи реализован уникальный проект "Легенды Северного Кавказа". Команда молодых авторов и художников-иллюстраторов собрала в регионах СКФО старинные национальные легенды и воссоздала их в формате комиксов. Это первый подобный проект, он реализован ребятами, живущими в Москве и регионах СКФО, руководитель - Инна Кузнецова", - рассказала Лаленко, передает ТАСС.

Идея издания возникла в Кабардино-Балкарии, ее расширили до межрегиональной, в планах издателей - выйти на федеральный уровень.

Уже созданы семь выпусков комиксов, включающие в себя легенды всех регионов СКФО. Журнал будет распространяться в печатном виде в общеобразовательных школах и детских поликлиниках, а на днях состоялся запуск электронной площадки, на которой можно познакомиться со всеми выпусками, - сайта www.легендыскфо.рф, добавила Лаленко.

Такая необычная для национального фольклора форма поможет привлечь внимание молодежи к народному творчеству, что будет способствовать формированию самосознания, воспитанию культуры межнационального общения, а также поможет сохранить обширное культурно-историческое наследие в современном формате, уверены издатели.