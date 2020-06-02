Озеро в парке Железноводска станет рыбным

В скором времени власти Железноводска очистят озеро в парке имени Станислава Говорухина, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Озеро будем очищать при помощи специальной техники, которая избавит нашу акваторию от ила и мусора, а затем, по традиции, выпустим в озеро рыбу", - рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев, передает "АиФ-Ставрополье".

На городском озере несколько лет подряд проходит региональный рыболовный турнир "Железный крючок", в ходе которого рыболовы-спортсмены соревнуются в скоростной ловле. Из пойманной рыбы варят уху для угощения всех участников и зрителей состязаний.

Планируется, что в нынешнем году турнир пройдет в августе.