Авария на подъезде к Ставрополю унесла жизнь женщины

Сегодня на подъезде к Ставрополю столкнулись Lada Granta и грузовик MAN, в результате чего погибла женщина. Авария случилась примерно в 12:30 на 16-ом километре трассы "Подъезд к городу Ставрополю".

По словам очевидцев, водитель легковушки, двигаясь со стороны Невинномысска в направлении города Ставрополя, не выдержал безопасную дистанцию и въехал в грузовик.

На месте происшествия скончалась 56-летняя женщина-пассажир, 2-летняя и 12-летняя сестры были госпитализированы в больницу. 38-летний житель Невинномысска, управлявший легковушкой, не пострадал. Согласно предварительной информации, он уснул за рулем.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, передает "Регион Online".