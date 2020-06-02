Коронавирусом заразились три врача в Ессентуках

Трое врачей заболели коронавирусом нового типа в Ессентуках, сообщил глава ставропольского курорта Александр Некристов.

По его словам, всего в городе выявлено 102 человека с соответствующим диагнозом. Кроме того, было выявлено 265 жителей курорта, находившихся в контакте с заболевшими. Всем проводится тестирование.

"Пожалуйста, соблюдайте требования профилактики. Старайтесь делать всё, чтобы прерывать возможные цепочки передачи инфекции. Делать все, чтобы мы сохранили главное – жизни людей", - цитирует градоначальника "КП Северный Кавказ".