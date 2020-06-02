Московский зоопарк продлил закрытый режим до особых распоряжений

Московский зоопарк пока остается закрытым для посетителей до особых распоряжений. Зоопарк продолжит онлайн-трансляции кормлений и тренингов животных, а также лекции о жизни питомцев.

"Друзья! Началось лето, но все еще важно сохранять бдительность <...> Московский зоопарк продлевает режим закрытия до особых распоряжений", - сообщается на официальном сайте организации, передает ТАСС.

Сотрудники зоопарка активно готовятся к летнему сезону: проводят генеральные уборки в вольерах, наполняют бассейны, проверяют водные системы.

Сейчас в Московском зоопарке содержится более 8 тысяч животных, относящихся к более чем тысяче видов мировой фауны. Некоторые виды разведены специалистами зоопарка впервые в мире.