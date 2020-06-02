Названы способы замедления коронавируса

Американские ученые установили зависимость скорости распространения коронавирусной инфекции нового типа от температуры воздуха и других внешних факторов.

По данным исследователей, проанализировавших ежедневную статистику заболеваемости COVID-19 на территории США с конца января по конец апреля и их возможную взаимосвязь с температурой воздуха, осадками, ультрафиолетовым излучением, распространение коронавируса действительно снижается при повышении температуры вплоть до 11 °C.

Последующее увеличение этого показателя не связано с сокращением передачи вируса. В то же время отмечается, что заболеваемость при теплой погоде ниже, чем при холодной. Однако исследователи добавляют, что температура воздуха не является определяющим фактором при распространении коронавируса, которое продолжится и при более высоких температурах.

Также выяснилось, что более высокий уровень УФ-излучения также способствует замедлению темпов прироста новых случаев заболевания, пишет РИА Новости со ссылкой на ScienceDaily.

Уточняется, что такие параметры как влажность воздуха и осадки не оказывают существенного влияния на эпидемиологическую обстановку.