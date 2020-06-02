В ВОЗ сообщили, от чего будет зависеть интенсивность второй волны пандемии COVID-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что интенсивность второй волны пандемии COVID-19 будет зависеть от того, насколько быстро будут изолированы заразившиеся коронавирусом и приняты другие необходимые меры.

"Будем ли мы наблюдать низкий уровень передачи или крупные "взрывы", зависит от подготовки системы и умения всего общества распознать, когда начинается подъем случаев. Многое зависит от готовности и доверия, чтобы быстро реагировать, изолировать и лечить пациентов, выявлять 90% контактов и помещать их в карантин в течение 72 часов, а при необходимости принимать другие меры социального дистанцирования в различных масштабах, чтобы предотвратить вторую волну", - приводит ТАСС слова Вуйнович, которые она озвучила в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

Также представитель ВОЗ предупредила, что забывать про вирус нельзя, необходимо иметь достаточные возможности и ресурсы для лечения. "Самое главное, что мы знаем, куда вирус может легко проникнуть и нанести наибольший урон. Это закрытые коллективы, интернаты, школы-интернаты и, конечно, больницы", - подчеркнула Вуйнович.

Она отметила, что РФ укрепила систему здравоохранения, предпринимая комплексные шаги для борьбы с эпидемией COVID-19.

"Применение комплекса различных мер во время эпидемии в фазах 2-3 (от отдельных случаев к группам случаев) позволило России укрепить системы общественного здоровья (эпидемиология, тестирование) и здравоохранения (койки, обучение персонала, оборудование). Интенсивные коммуникации и информирование населения подготовили его к немедицинским мерам", - поведала Мелита Вуйнович.

"Системе здравоохранения удалось принять всех, кто нуждался в госпитализации и высокоспециализированной помощи, включая дистанционные консультации из референс-центров. Огромное бремя легло на плечи медицинских работников и всех тех, кто работает в больницах, службах неотложной медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи и скорой помощи, делающих свой героический труд", - заключила представитель ВОЗ.