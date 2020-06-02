Turkish Airlines возобновят авиасообщение с шестью странами

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines возобновит в июне международные рейсы в Австрию, Германию, Данию, Нидерланды, Швейцариию и Швецию. Об этом сообщили в авиакомпании.

Ранее авиакомпания сообщала о продлении до 28 мая режима приостановки всех международных рейсов на фоне пандемии коронавируса, затем сообщалось о продлении их приостановки до 10 июня. Сегодня пресс-секретарь Turkish Airlines Яхья Устюн заявил, что с 18 июня авиакомпания начнет прямые рейсы из 16 городов Европы в 14 аэропортов азиатской части Турции.

На первом этапе Turkish Airlines будут осуществлять рейсы в Вену, Зальцбург, Амстердам, Копенгаген, Стокгольм, Цюрих, Женеву, Базель, Мюнхен, Берлин, Франкфурт, Штутгарт, Ганновер, Кельн, Дюссельдорф, Гамбург.

В авиакомпании отметили, что намерены восстановить международные рейсы с 10 июня, передает РИА Новости.

Напомним, Турция полностью прекратила международное сообщение из-за распространения коронавируса 28 марта. 16 мая Турция разрешила въезжать в страну для прохождения лечения в медучреждениях гражданам 31 страны, в том числе России.