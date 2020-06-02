Ставрополье встретило первых отдыхающих

Первые туристы прибыли сегодня в Ставропольский край: это гости из Брянской и Московской областей, Краснодарского края, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее сообщалось, что, начиная с 1 июня организации отрасли, имеющие медицинские лицензии, смогли возобновили с учетом текущей эпидситуации и рекомендаций Роспотребнадзора.

Так, на КМВ уже возобновили работу шесть здравниц, еще 27 здравниц края готовятся возобновить работу в ближайшие дни.

По данным "КП Северный Кавказ", с туристами организована разъяснительная работа по соблюдению мер профилактики в период отдыха.