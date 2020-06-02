ВОЗ: чрезмерное использование антибиотиков против COVID-19 повысит смертность

Чрезмерное использование антибиотиков в борьбе с пандемией COVID-19 усилит бактериальную резистентность, что может привести к увеличению смертности, указывают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ отметила в пресс-релизе, что новые данные системы мониторинга случаев резистентности к антибиотикам говорят о том, что все больше бактериальных инфекций становятся устойчивее к лекарствам, предупредив, что использование антибиотиков во время пандемии COVID-19 еще больше усилит эту тенденцию.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Ананом Гебрейесус заявил во время онлайн пресс-конференции, что пандемия COVID-19 поспособствовала более широкому применению антибиотиков, что, в конечном итоге, приведет к повышению резистентности бактерий.

Тедрос добавил, что мир теряет способность использовать критически важные противомикробные препараты. "В некоторых странах наблюдается чрезмерное использование антибиотиков, в то время как в государствах с низким уровнем дохода такие жизненно важные лекарства отсутствуют, что приводит к ненужным страданиям и смерти," цитирует его CNN.

"Что касается предложения, то на рынке практически нет стимулов для разработки новых антибиотиков и противомикробных препаратов, что в последние несколько лет приводило к многочисленным провалам очень многообещающих препаратов на рынке", - отметил глава ВОЗ, призвав специалистов всего мира искать новые модели для стимулирования перспективных новаторских разработок в этой области.



На прошлой неделе ВОЗ выпустила руководство, в котором рекомендуется не использовать антибиотики для профилактики или лечения пациентов с легкой формой COVID-19, пациентам с подозрением на коронавирус или подтвержденным умеренным течением COVID-19, если для этого нет клинических показаний.