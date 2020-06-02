В Саудовской Аравии коронавирусом заразилось почти 90 тысяч

Министерство здравоохранения Саудовской Аравии сообщает о том, что число случаев заражения коронавирусом в стране превысило 89 тыс.

Согласно данным ведомства, за последние сутки на территории королевства было выявлено 1869 новых зараженных, общее число случаев заражения в стране достигло 89 011, выздоровели 65 790 человек, скончались 549.

Ранее власти Саудовской Аравии сообщили о плане постепенной отмены связанных с коронавирусом ограничений. Полностью ограничения будут сняты 21 июня.