3 июня в Ессентуки приедут первые отдыхающие

3 июня курортный город Ессентуки примет первых отдыхающих с начала пандемии новой коронавирусной инфекции.

"С 3 июня в город ожидают заезд первых 15 гостей. С 15 июня готовность принимать отдыхающих при соблюдении всех санитарных норм выразили еще 13 санаториев", - приводит ТАСС слова пресс-службы администрации муниципалитета.

В период распространения COVID-19 санатории городов-курортов Кавказских Минеральных Вод на два месяца приостанавливали свою работу. С 1 июня при выполнении требований Роспотребнадзора они могут возобновить прием туристов.

Перед заездом отдыхающие должны проходить тесты на коронавирус и предоставлять документ об отсутствии в окружении возможных контактов с зараженными. "Глава города (Александр Некристов) призвал руководство здравниц быть бдительными, на время эпидемии исключить прием "курсовочников", которые не прошли необходимые обследования после выезда из дома", - рассказали администрации.