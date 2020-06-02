Воспитанники детдома заболели коронавирусом в Карачаево-Черкесии

Несколько детей из Республиканского государственного детдома заразились COVID-19 в Карачаево-Черкесии, такое сообщение распространила прокуратура КЧР по итогам проверки.

"У пяти воспитанников социального учреждения подтверждено наличие коронавирусной инфекции, в связи с чем дети госпитализированы в инфекционные госпитали для прохождения лечения", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Кроме того, сотрудница детдома, входившая в группу риска по возрастным показателям, также заразилась коронавирусом, оставаясь на самоизоляции в домашних условиях.

В Минздраве КЧР сообщили, что заболевание у детей протекает в бессимптомной форме.