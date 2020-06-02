В МЧС предупредили о сильном дожде с грозой в Москве 3 июня

Главное управление МЧС России по г. Москве распространило экстренное предупреждение о сильном дожде с грозой, которые прогнозируются в столице в среду, 3 июня.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, под влиянием фронтальных разделов южного циклона 3 июня с сохранением до конца суток в Москве, начиная с южных районов с дальнейшим смещением на север, ожидается дождь, местами сильный дождь, гроза, усиление восточного ветра до 15 м/с", - приводит ТАСС данные пресс-службы столичного ГУ МЧС.

Главное управление МЧС России по Москве в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями рекомендует при грозе, по возможности, отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

"Находясь на улице, укройтесь в капитальных строениях, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра", - предупредили в ведомстве.