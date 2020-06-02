Туриста из Новороссийска удалось вызволить из тюрьмы в Таиланде

58-летний Александр Якушин отдыха в Таиланде, когда началась пандемия. В итоге житель Новороссийска оказался в тайской тюрьме из-за нарушения визового режима.

О ситуации, в которой оказался турист-дикарь рассказали вернувшиеся в Россию соотечественники. Волонтеры начали сбор средств и на возвращение, и на уплату штрафов в Таиланде, а затем обратились за помощью в краевую администрацию - собранных средств все еще не хватало. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев распорядился оказать максимальную помощь. Были выделены средства, оформлены документы, налажены коммуникации российского МИДа с тайской стороной, пишут "Кубанские новости".

Консульский отдел посольства в Таиланде занялся переговорами и оформлением документов на возвращение мужчины. По ходатайству Кубани туриста включили в список на вывозной рейс. В настоящее время мужчина находится в обсерваторе под Москвой. Средства на билет до Новороссийска уже собраны.