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Авиакомпании Армении попали в "черный список" ЕС

Авиакомпании Армении попали в &quot;черный список&quot; ЕС

Еврокомиссия внесла авиакомпании Армении в обновленный "черный список" - список безопасности полетов ЕС. Теперь на них будет распространяться эксплуатационный запрет в рамках Евросоюза, так как они не соответствуют международным стандартам безопасности.

Соответствующее решение было принято после анализа работы Комитета гражданской авиации Армении и шести армянских авиаперевозчиков.

В "черном списке" Армения оказалась рядом с такими странами, как Афганистан, Ангола, Конго, Непал, Судан, пишет Спутник - Армения.

В СМИ информация о включении армянских авиакомпаний в "черный список" ЕС появилась еще в апреле, однако глава Комитета гражданской авиации Татевик Ревазян ее опровергала.

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Вестник Кавказа

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