Авиакомпании Армении попали в "черный список" ЕС

Еврокомиссия внесла авиакомпании Армении в обновленный "черный список" - список безопасности полетов ЕС. Теперь на них будет распространяться эксплуатационный запрет в рамках Евросоюза, так как они не соответствуют международным стандартам безопасности.

Соответствующее решение было принято после анализа работы Комитета гражданской авиации Армении и шести армянских авиаперевозчиков.

В "черном списке" Армения оказалась рядом с такими странами, как Афганистан, Ангола, Конго, Непал, Судан, пишет Спутник - Армения.

В СМИ информация о включении армянских авиакомпаний в "черный список" ЕС появилась еще в апреле, однако глава Комитета гражданской авиации Татевик Ревазян ее опровергала.