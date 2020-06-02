Авиакомпании Армении попали в "черный список" ЕС
Еврокомиссия внесла авиакомпании Армении в обновленный "черный список" - список безопасности полетов ЕС. Теперь на них будет распространяться эксплуатационный запрет в рамках Евросоюза, так как они не соответствуют международным стандартам безопасности.
Соответствующее решение было принято после анализа работы Комитета гражданской авиации Армении и шести армянских авиаперевозчиков.
В "черном списке" Армения оказалась рядом с такими странами, как Афганистан, Ангола, Конго, Непал, Судан, пишет Спутник - Армения.
В СМИ информация о включении армянских авиакомпаний в "черный список" ЕС появилась еще в апреле, однако глава Комитета гражданской авиации Татевик Ревазян ее опровергала.
Вестник Кавказа
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