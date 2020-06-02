Минобороны подготовило медикаменты для участников парада Победы

Минобороны России создало запас медикаментов, а также средств индивидуальной защиты для участников парада Победы в Москве. Об этом сообщил на селекторном совещании начальник Главного военно-медицинского управления военного ведомства Дмитрий Тришкин.

"Создан запас лекарственных средств, термометров, средств индивидуальной защиты: масок медицинских - более 1,5 млн, свыше 700 тыс пар перчаток, 30 тыс флаконов средств для дезинфекции рук, 560 тыс экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщил он.

Тришкин подчеркнул, что средствами защиты будут обеспечены все участники парада.

Каждый участник будет ежедневно проходить медосмотр.

"Три раза в неделю организовано экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию всего личного состава участников парада. Личному составу парадных расчетов спланирована выдача лекарственных средств неспецифической профилактики острых респираторных заболеваний", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что тренировки будут проводиться с соблюдением "максимально возможной дистанции" между подразделениями, передает ТАСС.