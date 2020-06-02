Австрия представила проект по превращению дома Гитлера в отделение полиции

В Австрии был сегодня представлен архитектурный план проекта по превращению дома, в котором в 1889 году родился Адольф Гитлер, в отделение полиции, передает Reuters.

"Это наиболее подходящий вариант использования. Почему? Полиция защищает основные права и свободы", - заявил министр внутренних дел страны Карл Нехаммер на пресс-конференции, объявив, что победил проект архитектурной фирмы Marte.Marte.



Ремонт, который обойдется в 5 миллионов евро ($5,6 миллиона долларов), планируется завершить к началу 2023 года, а мемориальный камень, установленный перед домом в 1989 году, будет передан в музей в Вене, заявил представитель министерства внутренних дел Австрии Герман Файнер.

После десятилетий споров о том, что делать со зданием в городе Браунау-на-Инне, в 2017 году правительством Австрии было принято решение о национализации дома. Бывшей владелице дома была выплачена компенсация в 812 тысяч евро. Было решено, что дом будет реконструирован, после чего в нем разместится отделение полиции, чтобы исключить любую возможность использования "дома Гитлера" в целях пропаганды идей национал-социализма.