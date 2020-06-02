Глава Минздрава Северной Осетии вернулся на работу после выздоровления от коронавируса

Министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев вернулся к работе после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики. Тамерлан Гогичаев объявил о своем заражении COVID-19 20 мая. Пока министр проходил амбулаторное лечение, и. о. была назначена первый замглавы министерства Светлана Цгоева.

"Болезнь очень непростая, каждый переносит ее индивидуально. Желаю всем жителям здоровья, чтоб те, кто заболел, выздоровели в скором времени", - приводит ТАСС слова министра.

Тамерлан Гогичаев сообщил, что на данный момент условий для ослаблений режима самоизоляции нет, так как в республике сохраняется высокая заболеваемость.

Всего в Северной Осетии коронавирус подтвержден у 3104 человек (+49 за сутки), из них 2063 человек выздоровели, 58 летальных случаев, 853 человек находятся на домашней изоляции под медицинским наблюдением.