На работу в Москве, после возобновления работы магазинов, снова вышли 500 тысяч человек

Частичное снятие ограничений, которое началось 1 июня в Москве, позволило вернуться к работе почти 500 тыс человек.

"С 1 июня в Москве возобновила работу непродовольственная торговля, автосалоны, открылись организации, оказывающие бытовые услуги населению. На работу вышли дополнительно около 500 тыс. человек, и можно рассчитывать на сохранение положительной динамики в процессе поэтапного восстановления экономики", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, пишет Агентство "Москва".

Он добавил, что решение об открытии следующих отраслей экономики будет принято в максимально короткий срок.