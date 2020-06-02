Россия обновила политику ядерного сдерживания

Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, соответствующий указ глава государства подписал сегодня. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, он вступает в силу со дня подписания.

"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - сказано в "Основах".

"РФ осуществляет ядерное сдерживание в отношении отдельных государств и военных коалиций (блоков, союзов), которые рассматривают РФ в качестве потенциального противника и обладают ядерным оружием и (или) другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения", - уточняется в документе.

В соответствии с ним, при осуществлении ядерного сдерживания российская сторона учитывает размещение потенциальным противником на территориях других государств наступательных средств (крылатых и баллистических ракет, гиперзвуковых летательных аппаратов, ударных БПЛА), оружия направленной энергии, средств ПРО, предупреждения о ракетно-ядерном ударе, ядерного оружия и (или) других видов оружия массового поражения, которые могут быть использованы против России и (или) ее союзников.

В документе также говорится, что госполитика в области ядерного сдерживания имеет оборонительный характер, но ее основы могут уточняться в зависимости от внешних и внутренних факторов.

Основными опасностями для России названы наличие у стран ядерного и других видов оружия массового поражения; неконтролируемое распространение ядерного оружия; размещение ядерного оружия на территории неядерных государств; развертывание в других странах наступательных вооружений; размещение средств ПРО и ударных систем в космосе; наращивание сил общего назначения у границ РФ.

Согласно "Основам", "РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применения против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

В документе названы условия для применения ядерного оружия. Во-первых, это поступление информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию РФ или ее союзников, во-вторых, применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, в-третьих, воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, в-четвертых, агрессия против России с использованием обычного оружия, если под угрозу поставлено существование государства.

Сдерживание, согласно документу, направлено на то, чтобы потенциальный противник знал о неотвратимости возмездия за агрессию.