Сделка ОПЕК+ выполнена Россией в мае на 95%

Аналитики "Интерфакса" подсчитали, что в мае Россия исполнила сделку ОПЕК+ на 95%.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак, сообщал, что чтобы Россия выполнила сделку, необходимо снизить добычу нефти в мае до 8,5 млн баррелей в сутки, что означает снижение на 19% по сравнению с уровнем февраля, когда в сутки добывалось 1434 тыс тонн нефти. Таим образом, в мае суточная добыча должна была снизиться до уровня 1162 тыс тонн.

По данным ЦДУ ТЭК, среднесуточная добыча нефти без учета конденсата в мае составила не более 1175-1178 тыс тонн - для полного исполнения сделки не хватает 14-17 тыс тонн.

В мае на 100% сделку исполнила "Татнефть", а также "ЛУКОЙЛ". Добыча "Сургутнефтегаза" составила 136,6 тыс тонн в сутки вместо 134,8 тыс тонн.