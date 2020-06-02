Дачную амнистию в России могут продлить до 1 марта 2022 года

Правительство России планирует на год продлить дачную амнистию, согласно которой действует упрощенный порядок оформления прав на садовые дома. Об этом со ссылкой на актуальную версию Общенационального плана восстановления экономики РФ сообщает ТАСС.

Статс-секретарь – заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий ранее отмечал, что в ведомство поступали просьбы от россиян продлить дачную амнистию из-за ситуации с коронавирусом.

Первая дачная амнистия в России действовала 13 лет. За это время было зарегистрировано более 13,5 млн прав на дома и постройки. Амнистия, вступившая в силу 2 августа 2019 года, должна была действовать до 1 марта 2021 года.