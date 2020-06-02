Медведев: удаленная занятость сохранится и после пандемии

Следует как можно быстрее разработать и принять поправки в Трудовой кодекс, регулирующие удаленную и комбинированную занятость, считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Самое главное, чтобы мы все-таки действовали достаточно быстро, поскольку, я абсолютно согласен с коллегами, удаленная занятость сохранится вне контекста любой пандемии", - сказал Медведев он на онлайн-совещании о совершенствовании трудового законодательства, пишет ТАСС.

Он уверен, тенденция к удаленно занятости - дань времени и технологиям, а не вынужденная мера, связанная с пандемией. "И обратного хода нет. Очевидно, что очень многое сохранится. Очень многое, в том числе, позитивное, то, что может привнести удаленная занятость или комбинированная занятость", - отметил он.

Медведев полагает, что нужно создать отдельную главу в кодексе, содержащую нормы, регулирующие особенности удаленной занятости.