Житель Дагестана получил 3 года колонии за спонсирование ИГИЛ

Южный окружной военный суд приговорил к трем годам колонии жителя Дагестана Али Алиомарова, передавшего члену запрещенной в России террористической организации ИЛИЛ около 318 тыс рублей. Об этом сообщил представитель суда.

Было установлено, что с 30 сентября 2016 года по 31 июля 2017 года Алиомаров в Москве и Дагестане дважды встречался с членом ИГИЛ, которому передал около 318 тысяч рублей.

В отношении подсудимого было возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".

Подсудимый признал вину полностью и был приговорен к трем годам лишения свободы.

Приговор в законную силу еще не вступил, передает РИА Новости.