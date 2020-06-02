Воздушный парад в честь Победы пройдет в 37 городах России и Сирии

24 июня в воздушной части парада Победы примут участие более 500 самолетов и вертолетов, парад на воздухе пройдет в 37 городах России и Сирии.

"Всего участие авиации в парадах и торжественных мероприятиях 24 июня спланировано в 37 населенных пунктах, задействовано 511 воздушных судов", - сказал врио главкома Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Виктор Афзалов на селекторном совещании, пишет РИА Новости.

В Западном военном округе авиацию привлекут к празднованию 75-летия Победы в пяти городах, на территории Центрального округа - в 12 городах, в Южном округе - в 12 городах, в Восточном округе - в шести городах.

Еще два парада пройдут на Северном флоте и в Сирии.

Пешие парады пройдут в 28 городах.