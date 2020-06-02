Общее собрание РАН проведут в формате видеоконференции 23 июня
РАН проведет общее собрание членов академии 23 июня, оно пройдет в формате видеоконференции. Об этом в ходе заседания президиума академии рассказал главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин.
"Предлагается провести собрание в виде онлайн-трансляции 23 июня", - приводит его слова ТАСС.
Члены президиума проголосовали за это предложение.
На собрании с докладом выступит президент РАН Александр Сергеев. Он отчитается о работе академии и о важнейших достижениях, которые российские ученые получили в прошлом году.
Общее собрание РАН было запланировано на 14-15 апреля. В конце марта из-за пандемии коронавируса президиум решил провести его в онлайн-формате. 3 апреля из-за ухудшения ситуации с COVID-19 собрание перенесли на более поздний срок.
Вестник Кавказа
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