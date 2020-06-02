Помидоры остаются главной позицией ненефтяного экспорта Азербайджана

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) опубликовал в мае "Обзор экспорта", согласно которому главный ненефтяной экспортный продукт Азербайджана - помидоры.

Экспорт ненефтяного сектора Азербайджана в январе-апреле 2020 года составил $549 млн, что на 5,8% меньше аналогичного показателя за прошлый год. Основные рынки сбыта - Россия, Турция, Грузия, Швейцария и Китай, пишет Sputnik Азербайджан.

По итогам четырех месяцев 2020 года в структуре экспорта товаров ненефтяного сектора на первом месте оказались помидоры - $73,3 млн, на втором хлопок - $44,3 млн, на третьем месте золото - $43,7 млн.

Объем ненефтяного экспорта в Россию по сравнению с четырьмя месяцами прошлого года вырос на 13%, в Швейцарию - на 9%, Китай - на 45%.