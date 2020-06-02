Смертность в Британии превысила прошлогодние значения на 62 тысяч человек

Смертность в Великобритании во время пандемии COVID-19 в этом году была намного выше прошлогодних значений, сообщили в Управлении национальной статистики Соединенного Королевства во вторник.

По данным управления, во время пандемии в Великобритании умерло на 62 тысячи человек больше, чем за аналогичные периоды в прошлые годы, передает Reuters.

Эпидемиологи считают, что лучше всего реальное число жертв пандемии коронавируса нового типа отражает избыточная смертность - оценка того, насколько общее количество смертей от всех причин в течение эпидемии превышает среднестатистический показатель за предыдущие пять лет.

В Великобритании зарегистрировано около 277 тысяч зараженных COVID-19, более 39 тысяч человек скончались.