Смертность в Британии превысила прошлогодние значения на 62 тысяч человек
Смертность в Великобритании во время пандемии COVID-19 в этом году была намного выше прошлогодних значений, сообщили в Управлении национальной статистики Соединенного Королевства во вторник.
По данным управления, во время пандемии в Великобритании умерло на 62 тысячи человек больше, чем за аналогичные периоды в прошлые годы, передает Reuters.
Эпидемиологи считают, что лучше всего реальное число жертв пандемии коронавируса нового типа отражает избыточная смертность - оценка того, насколько общее количество смертей от всех причин в течение эпидемии превышает среднестатистический показатель за предыдущие пять лет.
В Великобритании зарегистрировано около 277 тысяч зараженных COVID-19, более 39 тысяч человек скончались.
Вестник Кавказа
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