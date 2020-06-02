В Дербенте провели санитарную обработку мечетей, парков и МФЦ

В администрации Дербента сообщили, что была проведена санитарная обработка помещений всех мечетей и МФЦ города, а также парков и скверов.

"В рамках профилактических мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции во всех мечетях Дербента силами службы "Горсервис" была проведена дезинфекция помещений", - рассказали в мэрии, передает ТАСС.

Также городские коммунальный службы в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции обработали главную площадь Дербента, парк "Боевой славы", парк имени Сулеймана Стальского, Наримановский парк, парк им. Героя Советского Союза Абаса Исрафилова, сквер по проспекту Агасиева, а также парк имени Нажмутдина Самурского, Юбилейный парк и набережную города.

Ранее сообщалось, что специалисты МЧС провели в Дагестане дезинфекцию объектов общей площадью более 2,5 млн кв м. Для организованного проведения работ по дезинфекции территория республики поделена на девять зон с учетом показателей заболеваемости.