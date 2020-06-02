Доктор Мясников рассказал, как избавиться от скачков давления без лекарств

Врач и телеведущий Александр Мясников дал советы, как справиться со скачками давления.

Для начала надо пройти процедуру суточного холтеровского мониторирования, она покажет, в какое время давление повышается, а в какое понижается. После этого врач может назначить лечение, пишет РИА Новости.

Есть и способы нормализации давления, не требующие лекарств.

"Может быть вам просто достаточно похудеть, отказаться от соли и научиться бороться со стрессом", - отметил врач в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".