Вильфанд пообещал москвичам скорое потепление

В Московском регионе начнет теплеть во второй половине дня четверга, 4 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дожди в Москве и Подмосковье продолжатся до конца недели, однако в выходные дни они будут уже кратковременными, заявил он.

Прохладная и дождливая погода, которая длится с 16-17 мая, "кажется нескончаемой", отметил Вильфанд. "Но хочу обрадовать жителей Москвы и центра европейской территории России", - цитирует его "Интерфакс":

"Осталось день простоять и ночь продержаться", - призвал синоптик, пообещав, что "в четверг во второй половине дня начнутся изменения".